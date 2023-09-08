Куда пойти в Одессе на выходных 9-10 сентября

9 и 10 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

9 сентября в Одесском театре музкомедии пройдёт уникальное противостояние: «Наука против Магии» — уникальное сочетание фокусов и научных экспериментов. Вы будете свидетелями невероятного состязания между двумя ремёслами, которое оставит вас в полном восторге и восторге. Наслаждайтесь эпической битвой между фокусниками и учёными, которая оживит ваше воображение и заставит задуматься о возможностях искусства и знаний. Стоимость билетов от 100 гривен. Детям бесплатно до 4 лет без предоставления отдельного места. Приходите к 11.00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

9-10 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут очередные спектакли в рамках фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

9 сентября — «Дон Кихот», Людвиг Минкус, балет в 2 действиях по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Приходите к 18:00. Стоимость билетов от 100 до 650 гривен.

10 сентября — «Богема», Джакомо Пуччини, опера в 4 действиях, исполняется с одним антрактом, Либретто Луиджи Илика и Джузеппе Джакозы, по книге Мюрже «Сцены богемной жизни». Начало в 18:00. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен.

10 сентября в Одесской областной филармонии фантастический и одновременно реальный творческий проект — совместный концерт одесский певицы Насти Андреевой и симфонического оркестра Андрея Чёрного. Самые яркие песни проектов Lastochka и Voice of the Sympho Rock. Ведущие Ольга Сумская и Валерий Ославский. Лучшие музыканты симфонического оркестра и бэнда гости вечера: волшебница танца – Наталья Моисеева; гитарист-мультиинструменталист Николай Матюшкин. Стоимость билетов от 250 гривен. Приходите к 18:00. Адрес: ул. Бунина, 15.

10 сентября всю правду о семейной жизни расскажет театр «Маски» в спектакле «ДИКАРЬ FOREVER или О чём молчат мужчины?» — в самом смешном и самом мудром спектакле об отношениях Мужчины и Женщины. Приходите в Дом клоунов к 18 часам. Адрес: ул. Ольгиевская, 23. Стоимость билетов от 240 гривен.

9-10 сентября сразу две выставки — «Странствия Моисея» и «Тонкая Красная Линия» — открыты в зале Одесского музея западного и восточного искусства. Первая — это многочисленные варианты на тему известного скульптурного мемориала работы литовского столяра Яковаса Бунки из местечка Плунге, а вторая — живопись, которая может шокировать, посвящена обороне Мариуполя.

10 сентября в одесском Летнем театре Горсад состоится событие — «Dino Show». Такого вы ещё не видели! Яркое, увлекательное шоу для детей, где дети — непосредственные участники. Это новый формат шоу для детей, действие которого происходит и на сцене, и на экране. И создаётся чувство полного погружения в происшествие! Дино шоу одновременно будет поучительным, познавательным и интересным. Возраст зрителей 5+. Продолжительность 60 мин. Приходите к 17.00. Адрес: Преображенская, 24. Билеты стоимостью от 200 гривен.

До 22 сентября выставка «Несломленная нация» работает в зале Одесского областного центра украинской культуры. Экспозиция состоит из произведений как именитых мастеров, так и молодого поколения. Живопись, гобелены, керамика, декоративная роспись, художественная вышивка, валяние из шерсти, народная игрушка, фотография, бумагопластика, батик радуют зрительский глаз. Адрес: ул. Польская, 20.

До 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко уличная выставка «Рашизм — это…» Украинского института национальной памяти «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – музея революции достоинства».

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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