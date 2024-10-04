Одесский драмтеатр приглашает на выходные в Одессу 1913-го года

Музыкальная драма из одесской жизни в 2-х действиях, самое знаменитое драматургическое произведение Исаака Бабеля – пьеса «Закат» — на одесской сцене в масштабной постановке.

Действие происходит в 1913 году в Одессе. Зрителей ждёт встреча с легендарным миром старой Молдаванки и её обитателями – биндюжниками, торговцами, музыкантами, налётчиками из банды Бени Крика и прочим пёстрым одесским людом.

В роли Менделя Крика – народный артист Украины Олег Школьник.

Дата и время начала: 5 октября, суббота, 18:00.

Цена билетов от 150 грн. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Греческая, 48.

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