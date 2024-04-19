Куда пойти в Одессе на выходных 20-21 апреля

20-21 апреля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

Ежедневно на Одесском вокзале работает детское пространство «Вместе» от Укрзализныци и ЮНИСЕФ. Здесь доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов. Локация имеет зону для пеленания и грудного вскармливания, зоны подзарядки техники, интерактивную модель кабины «Бессарабского экспресса» с бизи-бордами, горку и бассейн с шариками, разнообразные игрушки, конструкторы, наборы для рисования». Приходите с 9:00 до 21:00.

С 20 апреля открываются для посещения Стамбульский и Греческий парки Одессы. Здесь коммунальные работники провели санитарную уборку территорий, подрезку деревьев, высадку цветов и зелёных насаждений. Отремонтирована парковая мебель, проверены система наружного освещения и работа фонтанов, подготовлены детские площадки. Также будет открыта для одесситов и гостей города Потёмкинская лестница.

20 апреля премьера итальянской комической оперы на музыку Доницетти «Дон Паскуале» – яркая феерия в исполнении ведущих солистов, хора и оркестра Одесской оперы. Масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, современная сценография, видеоинсталляции и световые эффекты. Действие известного итальянского сюжета авторы смело и с юмором перенесли на всем известный город у моря. Опера продолжительностью 2 часа 20 минут в 3-х действиях с одним антрактом. Стоимость билетов от 100 до 700 гривен. Приходите к 16 часам.

21 апреля талантливый артист Никита Киселёв, который ведёт активную творческую деятельность всего два года, но успевший стать любимцем большой аудитории, выступит в Международном культурном центре UNION. Приходите вместе с любимыми или друзьями к 19 часам. Адрес: ул. Троицкая. 43. Стоимость билетов 400-900 гривен.

20-21 апреля Одесский зоопарк после зимы вернул карпов Кои в пруд, и у посетителей появилась возможность понаблюдать за этими рыбками.

До 1 мая юбилейная выставка TERRA SILENTIUM к 75-летию художника Сергея Ильина в Музее западного и восточного искусства. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

До 12 мая в Одесском музее личных коллекций им. Блещунова выставка живописи Ольги Котовой. Она — кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств ХГФ ПНПУ им. К. Д. Ушинского, член Национального союза художников Украины. Её работы — в частных коллекциях Италии, Германии, Нидерландов, Греции, Польши, США, Украины и Франции. Посетить выставку «Primavera» можно с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов по адресу ул. Польская, 19 (со стороны двора).

До 19 мая выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» проходит в Международном культурном центре UNION. На выставке представлены работы художника Дмитрия Ситникова, посвящённые сюжетам Библии и Евангелия: здесь и трагедия братоубийства, совершённого Каином, и вопль Христа, оказавшегося на распятии.

Уютных, мирных выходных!

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