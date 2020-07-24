В первый день августа в Одессе начнётся пляжный фестиваль

С 1 по 29 августа в рамках ежегодного фестиваля «Хочу в Одессу» пройдёт пляжный фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

Этот фестиваль будет проходить у моря на городском пляже 13-й станции Большого Фонтана, возле одноименной скульптурной композиции «Солнечное сердце».

Здесь планируют выставлять инсталляции и арт-объекты, проводить перформансы и одно-двухдневные выставки современных художников Одессы.

В вечернее время будут проходить мастер-классы, театральные постановки, лекции, кинопоказы и выступления музыкантов.

Фестивальные площадки будут работать круглосуточно. За обновлением программы можно следить на странице фестиваля в Facebook.