Международный музфестиваль ODESSA CLASSICS-2020 перенесён на август

Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS-2020 перенесён с июня на август.

«Этим летом были отменены почти все фестивали классической музыки. Беспрецедентный глобальный кризис особенно жестоко ударил по культуре не только в нашей стране, но и во всём мире. Однако главной целью этого непростого для нас времени было спасти фестиваль этого лета. Мы уверены, что великая музыка должна звучать, и сейчас её ценность так же высока, как и всегда. Исходя из озвученных планов Кабинета Министров Украины и Министерства здравоохранения Украины по возобновлению и восстановлению авиасообщения, мы считаем, что оптимальным временем для проведения фестиваля ODESSA CLASSICS в этом году является август. Естественно, фестиваль будет проходить в строгом соответствии с официальными поручениями Кабинета Министров Украины и Министерства здравоохранения Украины, чтобы не подвергать опасности здоровье наших зрителей и артистов», — отмечается в сообщении на официальной странице фестиваля.

Планируется, что VI Международный музыкальный фестиваль пройдет 10-23 августа. Организаторам удалось сохранить 90% программы. 10 из 12 исполнителей подтвердили своё участие и программы (программы такие же, как анонсированные до эпидемии). Два фестивальных концерта заменены на выступления артистов. Это будут сольные выступления пианистов Себастьяна Кнауэра и Пьетро де Мария.

Вместо концерта Иерусалимского квартета, запланированного на 9 июня, планируется концерт пианиста Пьетро де Мария (Италия), назначенный на 11 августа.

Концерт Брюссельского камерного оркестра под управлением Михаэля Гутмана, который должен был состояться 10 июня, заменен на концерт пианиста Себастьяна Кнауэра (Германия), проведение которого планируется 19 августа.

Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Подробную программу ODESSA CLASSICS можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Кроме того, запланирована новая дата концерта под открытым небом с участием эстонского национального симфонического оркестра, который организаторы надеются традиционно провести на Потёмкинской лестнице 22 августа.