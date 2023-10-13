Куда пойти в Одессе на выходных 14 -15 октября

14-15 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

14 октября ко Дню работников пищевой промышленности в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на концертной площадке «Ракушка» Вас ожидают различные мастер-классы от студентов и преподавателей университета и интересная концертная программа с участием: артистов Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, оркестра Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Приходите к 12 часам.

14 октября в Одесском музее западного и восточного искусства откроется седьмая персональная фотовыставка Сергея Онишко «Непал. Мой путь на Эверест», посвящённая семидесятилетию покорения Эвереста, высочайшей вершины мира, высотой 8849 м. В своих работах автор показывает невероятную красоту природы Гималаев, сногсшибательные вершины высочайших гор мира. Приходите на открытие к 15:00. Далее выставку можно посетить ежедневно с 14 октября по 1 ноября (кроме среды) с 11:00 до 17:00 (касса до 16:30). Стоимость билетов — 100/50 грн. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

14 октября яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов — «Дон Жуан»! И всё это в исполнении легендарного театра «Маски» в Доме Клоунов. Приходите к 18:00. Адрес: ул. Ольгиевская, 23. Стоимость билетов от 180 гривен.

14 октября в Одесском театре юного зрителя спектакль «Все мыши любят сыр» — спектакль для всей семьи, романтическая сказка с волшебством и превращениями. Цена билетов от 200 грн. Приходите к 12:00.

14-15 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два балета:

14 октября балет «Жизель» Адольфа Шарля Адана, возможно, наиболее романтичное произведение последних столетий. Балет в 2-х действиях с одним антрактом. Длительность 2 часа. Стоимость билетов 100-650 гривен. Начало в 16 часов.

15 октября балет «Питер Пэн» — любимое произведение детей и взрослых — в исполнении талантливых питомцев балетной студии Светланы Антиповой. Питер Пэн напомнит зрителям, как важно не бояться мечтать, а сочетание сказочного сюжета и волшебного музыкального оформления подарит незабываемые впечатления. Балет в 2-х действиях. Приходите к 12:00. Адрес: пер. Чайковского, 1. Билеты стоимостью 70- 350 гривен.

15 октября Одесский театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на спектакль «Лгунья». Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Мэйо и М. Эннекена. Продолжительность спектакля 105 минут. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 17.00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

15 октября Одесский областной академический драматический театр приподымает завесу над загадками о «воробушке Парижа» в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит». Длительность спектакля 2 часа. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Греческая, 48. Стоимость билетов от 100 гривен.

До 1 ноября в Одесском литературном музее открылась юбилейная выставка «Вестник Возрождения» известного украинского художника Михаила Жука. Михаил Жук работал в Одессе с 1925 до конца своей жизни (1964), был проректором Одесского художественного института, преподавал рисунок, графику и керамику. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Долгое время его работы были недоступны широкой публике. Адрес: ул. Ланжероновская, 2, Золотой зал.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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