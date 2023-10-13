Швейцария даёт Украине €100 миллионов на разминирование, а Испания — ЗРК «Hawk»

Швейцарское правительство выделит более 100 млн. евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих 4 лет, а Испания передаст шесть установок для ЗРК Hawk и боеприпасы.

Как сообщает первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко после встречи с Федеральным советником по иностранным делам Швейцарии Игнацио Кассисом, «масштабы загрязнения Украины неразорвавшимися минами и снарядами беспрецедентны и крупнейшие со времён Второй мировой войны. Самостоятельно наше государство решить проблему не в состоянии. И мы очень благодарны правительству Швейцарии за помощь и поддержку, которую получает Украина в этой сфере».

Игнацио Кассис заверил, что Швейцария и дальше настроена тесно сотрудничать с правительством Украины в вопросах гуманитарного разминирования.

Минобороны Испании, по сообщению Укринформа, заявило о том, что шесть новых зенитных ракетных установок Hawk будут интегрированы в американскую батарею, а с ноября в Испании организуют обучение для украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию ЗРК.

Также в испанском военном ведомстве сообщили о предстоящей поставке Украине артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм, тяжёлых пулеметов для усиления борьбы против дронов. Подтверждена отправка в Украину полевых сухих пайков, электрогенераторов, водолазных компрессоров и зимнего снаряжения для военных.

Одесса News информировала, что Германия и Литва объявили об очередных пакетах военной помощи для Украины.

Фото: Минреинтеграции

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