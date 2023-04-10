Одессу посетила делегация Посольства Эстонской Республики в Украине

Заместитель председателя Одесской областной государственной (военной) администрации Роман Григоришин встретился с делегацией Посольства Эстонской Республики в Украине во главе с заместителем главы миссии Эстонии в Украине господином Маргусом Герингом.

По информации пресс-службы ООВА в Facеbook, Роман Григоришин поблагодарил представителей Посольства Эстонской Республики в Украине за помощь и поддержку, которую они оказывают Украине и украинцам.

Кратко информируя о ситуации в Одесской области, заместитель председателя рассказал о функционировании «Зерновой инициативы», инвестиционной привлекательности региона, возможностях для развития бизнеса и сотрудничестве с международными партнёрами для совместной реализации проектов по восстановлению.

Маргус Геринг подчеркнул, что Эстония была одной из первых стран, кто поддержал Украину в борьбе с агрессором и будет продолжать всесторонне помогать украинцам.

«У Украины сегодня есть шанс, поскольку своей борьбой вы выиграли битву за сердца всего цивилизованного мира», — отметил он, добавив, что Эстония заинтересована в реализации совместных проектов, в частности, в сфере туризма и IT.

Роман Григоришин подчеркнул, что Одесская область насчитывает 91 общину, и именно поэтому опыт эстонских коллег пригодится для эффективной разработки и внедрения проектов на местном уровне.

В ходе диалога стороны обсудили один из приоритетных национальных проектов для Одесской области — заявку Украины на право проведения в Одессе Всемирной выставки «Экспо-2030» и шансы города на победу.

«Проведение Всемирной выставки «Экспо -2030» — это шанс не только для Украины, но и всей Восточной Европы, и это не только об экономическом развитии, но и прежде всего о человеческом развитии и мультикультурности нашего континента», — подчеркнул Роман Григоришин.

Стороны договорились, что эстонские эксперты рассмотрят возможность оказания помощи по разработке и экспертизе важных для региона проектов послевоенного восстановления.

Как сообщала Одесса News, Европейский Союз рассматривает возможность финансовой поддержки Украины по внедрению Водородной долины в Одесской области.

Фото: ООВА

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