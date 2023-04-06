ЕС окажет финансовую поддержку созданию Водородной долины в Одесской области

Европейский Союз рассматривает возможность финансовой поддержки Украины по внедрению двух Водородных долин в Закарпатской и Одесской областях.

Об этом сообщает Энергетическая Ассоциация «Украинский Водородный Совет».

«Первые две трансграничные водородные долины в Украине получат возможную финансовую поддержку для исследований производства зелёного водорода в Закарпатской и Одесской областях. Долины имеют потенциал установить мощность 2,5 ГВт электролизера и производить 220 000 тонн водорода в год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставку водорода планируется осуществлять через газопровод в соответствии с планами развития европейской водородной инфраструктуры. Проект будет реализован поэтапно с возможным началом производства в 2027 году.

«Получение финансовой поддержки от Европейского Союза поможет Украине ускорить переход к возобновляемой энергетике и уменьшить выбросы углекислого газа, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому восстановлению страны. Кроме того, это укрепит энергетическую безопасность и стабильность Европы», – добавили ассоциации.

Кстати. 4 апреля Украина и Германия подписали заявление о расширении энергетического партнерства для «зелёного» возобновления и восстановления украинской энергетики. Стороны договорились о расширении партнёрства по таким направлениям, как восстановление энергетической инфраструктуры, содействие повышению стабильной устойчивости энергетического сектора и расширенному использованию возобновляемых источников энергии, включая ветер, солнце, биомассу, гидроэнергию и «зелёный» водород.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года Одессу с официальным визитом посетила Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, обсуждавшая с руководством области и Одессы энергетические проблемы.

Фото: Украинский водородный совет

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