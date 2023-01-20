В Одессу прибыла Министр экономики Германии: где побывала, о чём говорила

В Одессу с официальным визитом прибыла Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии госпожа Свенья Шульце.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Участие в поездке немецкого министра принял Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Делегация из Бундестага побывала в некоторых общинах области – осмотрела там Пункты Несокрушимости, посетила порт Черноморска и убедилась, что вся необходимая помощь, поступающая в Одесскую область от европейских партнёров, используется по назначению.

«Я убеждена, что кроме оружия, украинцам нужна поддержка в разных сферах – от гуманитарной до финансовой, особенно это будет касаться в послевоенное время. Хотя восстановление территории постепенно уже началось. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку и в ремонте трансформаторных подстанций, и в восстановлении общин. Мы знаем, что Россия целенаправленно атакует объекты энергетической инфраструктуры вашей страны. Партнёры будут предоставлять все необходимые материалы украинским энергетикам для быстрого восстановления. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Будем вместе восстанавливать Украину», — сказала Федеральный Министр.

Министр пообещала Украине дополнительно десятки миллионов евро на восстановление инфраструктуры, разрушенной или повреждённой в результате атак России. Средства помощи украинским областям и общинам будут направлены не только на восстановление, но и дооснащение Пунктов Несокрушимости, закупку генераторов, работу сферы водоснабжения, жилья для внутренне перемещённых лиц, закупку для больниц и других социальных учреждений.

Александр Кубраков поблагодарил немецких коллег за решение о предоставлении 30 млн евро на закупку оборудования в рамках Немецко-Украинского энергетического Партнёрства.

Свенья Шульце, в свою очередь, поддержала продолжение Черноморской Зерновой Инициативы и повышение её эффективности.

По её мнению, фактический саботаж Россией «Зерновой инициативы» ставит под угрозу базовые принципы свободной торговли, свободы мореходства и безопасности морских перевозок. Это вызов не только для Украины и гарантов «Зерновой инициативы» – ООН и Турции, но и для всего международного правопорядка.

«За полгода работы Зерновой инициативы Украина экспортировала около 18 миллионов тонн агропродукции через Чёрное море. На некоторое время это снизило продовольственное напряжение и стабилизировало мировые цены, помогло спланировать осенью посевную для украинских фермеров. При надлежащем выполнении Инициативы всеми участниками мы могли бы экспортировать в полтора раза больше, а при отсутствии полномасштабного российского вторжения – вдвое больше» — об этом отметил в порту Черноморска Александр Кубраков на встрече с Федеральным министром.

Как информирует официальный сайт «Одесса» горсовета, Германия является давним другом и партнёром Одессы, с первых дней вторжения предоставляет временное убежище украинцам и поддерживает Одессу на гуманитарном и дипломатическом фронтах.

«Вместе с Шульце мы посетили проекты, которые поддерживаются её министерством. Это, в частности, хаб ЮНИСЕФ SPILNO Child Spot, открытый возле городского гумцентра для переселенцев на улице Ришельевской. Пока родители посещают Центр, с детьми работают волонтёры и социальные работники. Кроме того, здесь можно получить психологическую помощь и медицинскую консультацию», – рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также госпожа Федеральный министр посетила один из одесских двориков на улице Средней, 47 — именно здесь находится центр движения «Школа культуры соседства». Проект уже давно вышел за рамки Одессы. И это неудивительно: наш город – это синоним гостеприимства и добрососедства. При полномасштабной войне основатели движения сосредоточились на безопасности соседей: помогают восстанавливать убежища и наполняют пространство интересными мероприятиями.

«Я благодарен нашим международным партнёрам за внимание к Одессе, помощь и поддержку. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и после победы Украины», – отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской облвоеадминистрации Максим Марченко и его заместители проводят много международных встреч. Глава ООВА рассказал об их целях и значении в нынешней ситуации.

Фото: ООВА, «Одеса»

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