В День Святого Николая на Дерибасовской засияла огнями главная новогодняя ёлка Одессы.

Как сообщает наш корреспондент, она украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-жёлтой лентой. Высота главной ёлки – 20 метров, ширина – 9. Верхушку ёлки традиционно увенчала рождественская звезда.

Все работы по установке главной новогодней ёлки проведены за счёт предпринимателей Одессы.

«Благодаря нашим Вооружённым Силам мы сегодня можем стоять у этой ёлки. Это – ёлка единения, ёлка несгибаемости. Безусловно, единственное, чего мы хотим пожелать, это мира и нашей Победы, о чём мечтают все украинцы», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На открытии ёлки выступил Муниципальный театр им. А. Салика, а по завершении праздника – юные барабанщицы творческого коллектива «Студия 117».

Одесса News информировала, что ко Дню Вооружённых Сил Украины и Дню Святого Николая члены одесского Парламента старшеклассников украсили в Городском саду несколько елей, назвав их «ёлками единения».

Фото и видео: «Одесса»

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