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В Городском саду Одессы появилась ёлка единения

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Ко Дню Вооружённых Сил Украины и Дню Святого Николая члены одесского Парламента старшеклассников украсили в Городском саду несколько елей, назвав их «ёлками единения».

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что игрушки учащиеся изготовляли самостоятельно.

«В прошлом году у нас была ёлка несокрушимости. Сегодня в центре города красуется невероятная красивая елка единения. Потому что мы объединились ради Победы», – сказала президент Парламента старшеклассников Хаджибейского района Карина Товпига.

Одесса News информировала, что на улице Дерибасовской в Одессе установлена главная новогодняя ёлка Одессы.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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