Одесса готовится к новогодним праздникам

В прошедшие выходные на улице Дерибасовской в Одессе начались работы по монтажу главной новогодней ёлки Одессы.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, высота главной ёлки – 20 метров, ширина – 9. Верхушку ёлки традиционно увенчает рождественская звезда.

«Ёлка уже установлена, монтажникам осталось только завершить её украшать. В этом году главная новогодняя ёлка Одессы будет украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-жёлтой лентой», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что все работы по установке главной новогодней ёлки проводятся за счёт предпринимателей Одессы.

Фото: «Одесса»

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