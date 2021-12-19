Только для Одесса News мастер-шеф Лидия Корниенко приготовила рождественское блюдо

Накануне Дня святого Николая редакция Одесса News обратилась к участнице популярного телешоу «МастерШеф.Профессионалы», одесситке Лидии Корниенко с просьбой порадовать наших читателей рецептом новогодне-рождественского блюда.

Наш фотокор встретился с кулинарной богиней в одном из замечательных одесских кафе.

«Так как уходящий год хоть и был очень сложным и совсем непредсказуемым, но при этом, наверное, самым запоминающимся, я решила поделиться с читателями Одесса News не просто рецептом. Это блюдо создано с моим новым другом, коллегой, партнёром и просто замечательным человеком — Владимиром Райковым, шефом в Synergy Group. Мы уютно разместились на кухне Cafe Central, что в самом сердце нашего города, и стали творить. Идей была масса, но понимая, что готовить будут не профессионалы, мы умерили свой пыл и вот что у нас получилось. Скажу сразу, что некоторые техники и компоненты можно заменить обычными продуктами и более простыми способами приготовления. Их я укажу в самом рецепте», — так началась прелюдия к подготовке блюда — утиная ножка с пюре из батата и карамелизированными овощами.

Как посоветовала Лидия, для приготовления блюда понадобится:

Утиная ножка-1 шт.

Морковь беби — 59 г

Картофель отварной в кожуре — 1 крупный

Оливки Каламата — 4-5 штук без косточки

Батат (для пюре можно использовать морковь) — 200 г

Мёд — 15 г

Сливочное масло — 15 г (пюре)+20 г овощей

Соль, специи — по вкусу

На украшение — беби шпинат. По желанию, можно добавить фундук.

Далее цитируем Мастера: «Приступим: утиную ножку зачистить и приготовить любым способом. У нас была ножка конфи в су-виде. Вам же я предлагаю просто запечь в рукаве с любимыми специями, ну, а для тех, кто «в теме» и не пропускал выпуски МастерШеф, можно приготовить конфи в духовке.

Пока ножка готовится, займёмся пюре из батата. Тут всё банально — чистим, режим, варим как обычное картофельное пюре. Чуть соли и можно немного мускатного ореха. Обязательно сливочное масло!

Можно заменить пюре из батата на морковное. Морковь очистить, нарезать и варить в воде с молоком. Пропорции 50/50. Всё так же, как и в картофельном пюре. Ну и плюс в том, что морковь не содержит такое количество крахмала, как картофель, а это даёт нам возможность пробить пюре погружным блендером и получить более гладкую текстуру.

Далее карамелизированные овощи. Отварной картофель очищаем, нарезаем крупным кубиком. Оливки Каламата разрезаем вдоль пополам. Морковь беби оставляем целой. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, часто помешивая, до румяной корочки, в конце добавляем мёд, сливочное масло и соль.

Ну и собственно подача. Выкладываем ложку пюре, делаем в ней углубление для зелёного масла (Рецепт писать не буду, так как весь второй и третий сезон Мастер Шеф Профессионалы был просто «залит» этим самым маслом))) Рядом выкладываем овощи и поверх них нашу звезду — утиную ножку.

Украшаем беби шпинатом и фундуком. Приятного аппетита».

Наш фотокор продегустировал: БОЖЕСТВЕННО!

Кстати. В октябре 2021 года Лидия Корниенко поделилась кулинарным рецептом тыквенного блюда.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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