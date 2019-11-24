В Страсбурге уже зажгли огни новогодней ёлки

В Страсбурге, который получил неформальный статус столицы Рождества, уже зажгли огни новогодней ёлки и открыли традиционную рождественскую ярмарку.

Это уже будут 450-е праздничные мероприятия в городе, сообщает Укринформ. «Главная ёлка Страсбурга высотой 30 м традиционно установлена ​​на площади Клебер в центре города недалеко от Страсбургского собора. На праздничную церемонию зажжения огней на ёлке накануне собрались тысячи местных жителей и многочисленных туристов со всего мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе развернули и зажгли километры гирлянд, установлены оригинальные инсталляции и иллюминации.

Рождественская ярмарка будет работать на многих площадках и улицах города до 24 декабря. Она будет включать около 300 павильонов (шале). Посетителям предлагают праздничные сувениры, колоритные изделия, блюда и напитки региона Эльзас, в том числе горячее вино по различным рецептам.

В ближайшие недели в столице Рождества также пройдёт около 500 культурных мероприятий.

В ярмарке 22-24 декабря примут участие и представители украинской громады в Страсбурге. Это будет традиционная благотворительная акция.

В этом году предпраздничные события в Страсбурге проходят при усиленных мерах безопасности. Именно в районе площади Клебер, где происходит главное празднование и ежедневно находятся тысячи человек, 11 декабря прошлого года джихадист совершил террористическое нападение. Тогда пять человек погибли, более десяти получили ранения.

В центре Страсбурга, включая 16 мостов, выставлены посты контроля, где у людей проверяют личные вещи и верхнюю одежду. Кроме того, запрещена парковка авто в центральной части города, а общественный транспорт будет проезжать этот район без остановок.

Фото: Укринформ