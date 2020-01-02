В Одессе новогодние ёлки меняют на конфеты

Каждый одессит, который принял решение избавиться после новогодних праздников от зелёной красавицы, сможет сделать это в специально отведённом месте, а не возле мусорных контейнеров.

Как сообщает официальный сайт города, взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесённых хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого.

Акция продлится до 1 февраля 2020 года.



Адреса пунктов приёма использованных новогодних ёлок и сосен:

-ул. Ак. Королёва, 114 (во дворе);

-ул. Ак. Вильямса, 65, 59;

-просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);

-ул. Ак. Королёва, 53/1 (футбольное поле во дворе);

-ул. Ак. Вильямса, 46/3;

-просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копейка»);

-Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),

-просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);

-ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);

-ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);

-ул. Ак. Королёва, 80А, 80 Б (зелёная зона);

-ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);

-просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);

-ул. Шишкина, 52/2А;

-просп. Небесной Сотни, 4; 55;

-ул. Героев Крут, 1;

-ул. Варненская, 5/2;

-просп. Адмиральский, 9;

-ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);

-ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);

-ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

-ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);

-Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);

-ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);

-ул. Болгарская, 16;

-ул. Балковская, 199;

-ул. Средняя, 47;

-ул. Б. Хмельницкого, 64;

-просп. Александровский, 4;

-ул. Канатная, 19/21;

-ул. Большая Арнаутская, 18;

-просп. Александровский, 27;

-ул. Кутузакия, 28;

-ул. Десятого апреля, 2;

-ул. Нежинская, 28;

-ул. Княжеская, 4;

-ул. Транспортная, 8А;

-просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);

-ул. Сегедская, 8;

-ул. Черняховского, 5;

-ул. Тираспольская, 13 (во дворе);

-ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;

-ул. Малая Арнаутская, 25;

-ул. Большая Арнаутская, 83;

-ул. Атамана Чепиги, 9;

-ул. Балковская, 36/5;

-ул. Сергея Ядова, 22;

-просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);

-просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);

-ул. Заболотного, 36;

-ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);

-ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);

-ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);

-ул. Заболотного, 19;

-просп. Добровольского, 95;

-ул. Марсельская, 9;

-ул. Героев обороны Одессы, 76;

-ул. Крымская, 70;

-ул. Заболотного, 55;

-ул. Капитана Кузнецова, 95;

-ул. Героев обороны Одессы, 18;

-Николаевская дорога, 297;

-Николаевская дорога, 309;

-ул. Черноморского казачества, 167;

-ул. Николая Плыгуна, 3;

-ул. Ширшова, 21;

-ул. Краснослободская, 88.