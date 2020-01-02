Мэр Одессы вручил коляску семье первого в этом году новорожденного

По традиции, 2 января мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил и вручил коляску родителям первого новорожденного в новом 2020 году.

Как сообщала Одесса.News, мальчик Владислав родился в одном из старейших медицинских учреждений города – роддоме № 2. В этом году роддом стал лидером по количеству новорожденных 1 января: здесь родились семь мальчиков и одна девочка.

По информации официального сайта города, всего 1 января 2020 года в Одессе родились 24 ребёнка — 17 мальчиков и 7 девочек, в том числе одна двойня. Подарки получили все малыши, родившиеся в первый день нового года.

Кстати. В прошедшем году в первый день нового года родились 18 маленьких одесситов — 11 мальчиков и 7 девочек, первым новорожденным также стал мальчик.

Фото: «Одесса»