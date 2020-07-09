31 человек за один день заболел коронавирусом в Одессе

За последние сутки в Одессе зарегистрирован 31 новый случай COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 9 июля в Одессе лабораторно подтверждены 456 случаев COVID-19.

На стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице сегодня находятся 64 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице восемь человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости кислородной поддержки, три пациента получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 53 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей — девочка в возрасте 8 лет госпитализирована в инфекционную больницу, девочка возрастом 16 лет и три мальчика в возрасте 8 месяцев, 5 и 11 лет находятся дома на самоизоляции под наблюдением педиатров. Ещё шесть детей с положительным тестом на COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели пять жителей Одессы. В числе выздоровевших двое детей — девочка возрастом 8 лет и мальчик возрастом 11 лет, а также женщина в возрасте 31 года и двое мужчин возрастом 47 лет и 74 года.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 295 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 151 одессит.

Как сообщала Одесса News, на утро 9 июля общее количество случаев заболевания коронавирусом в Одесской области составило 2 054 человека.