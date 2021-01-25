Строгий карантин закончен: в Украине за сутки обнаружили 2 516 случаев COVID-19

В Украине прекратил действие усиленный карантин.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников.

«Если на начало декабря показатель пациентов с подтверждённым COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек», — написал Степанов.

В то же время министр проинформировал, что по состоянию на 25 января лабораторно подтверждено 1 194 328 случаев COVID-19, из них за сутки — 2 516.



В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

За прошедшие сутки госпитализировано 1 166 человек; летальных случаев — 63; выздоровело 5 783 человека;

проведено тестов 13 962 (в том числе методом ПЦР — 10 573, методом ИФА — 3 389).

За всё время пандемии в Украине заболело 1 194 328 человек; выздоровело 953 297; летальных случаев — 21 924, проведено ПЦР-тестов — 6 108 668.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 146 случаев;

Винницкая область — 67 случаев;

Волынская область — 66 случаев;

Днепропетровская область — 136 случаев;

Донецкая область — 126 случаев;

Житомирская область — 122 случая;

Закарпатская область — 59 случаев;

Запорожская область — 241 случай;

Ивано-Франковская область — 238 случаев;

Киевская область — 102 случая;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 41 случай;

Львовская область — 138 случаев;

Николаевская область — 123 случая;

Одесская область — 166 случаев;

Полтавская область — 84 случая;

Ровенская область — 49 случаев;

Сумская область — 101 случай;

Тернопольская область — 95 случаев;

Харьковская область — 51 случай;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черкасская область — 68 случаев;

Черновицкая область — 160 случаев;

Черниговская область — 42 случая.

Как сообщала Одесса News, Украина 25 января выходит из усиленного карантина и возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре — т.н. карантину «оранжевой» зоны.