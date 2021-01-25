Строгий карантин закончен: в Украине за сутки обнаружили 2 516 случаев COVID-19

В Украине прекратил действие усиленный карантин.
Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников.
«Если на начало декабря показатель пациентов с подтверждённым COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек», — написал Степанов.
В то же время министр проинформировал, что по состоянию на 25 января лабораторно подтверждено 1 194 328 случаев COVID-19, из них за сутки — 2 516.
В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.
За прошедшие сутки госпитализировано 1 166 человек; летальных случаев — 63; выздоровело 5 783 человека;
проведено тестов 13 962 (в том числе методом ПЦР — 10 573, методом ИФА — 3 389).
За всё время пандемии в Украине заболело 1 194 328 человек; выздоровело 953 297; летальных случаев — 21 924, проведено ПЦР-тестов — 6 108 668.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 146 случаев;
- Винницкая область — 67 случаев;
- Волынская область — 66 случаев;
- Днепропетровская область — 136 случаев;
- Донецкая область — 126 случаев;
- Житомирская область — 122 случая;
- Закарпатская область — 59 случаев;
- Запорожская область — 241 случай;
- Ивано-Франковская область — 238 случаев;
- Киевская область — 102 случая;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 41 случай;
- Львовская область — 138 случаев;
- Николаевская область — 123 случая;
- Одесская область — 166 случаев;
- Полтавская область — 84 случая;
- Ровенская область — 49 случаев;
- Сумская область — 101 случай;
- Тернопольская область — 95 случаев;
- Харьковская область — 51 случай;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черкасская область — 68 случаев;
- Черновицкая область — 160 случаев;
- Черниговская область — 42 случая.
Как сообщала Одесса News, Украина 25 января выходит из усиленного карантина и возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре — т.н. карантину «оранжевой» зоны.