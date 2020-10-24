В Украине вновь за сутки более 7 тысяч заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на 24 октября лабораторно подтвердили 337 410 случаев COVID-19, из них за сутки — 7 014.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксированы 125 новых летальных случаев.

По мнению известного киевского врача-инфекциониста, профессора Ольги Голубовской, коронавирусное заболевание ничего общего с гриппом не имеет ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного.

«Коронавирусная инфекция — это длительное заболевание, в его развитии несколько этапов», — отметила Голубовская.



По её словам, условно можно выделить три главных этапа развития коронавирусной болезни:

«Первый этап — это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют в основном практически здоровыми и, кстати сказать, слава Богу, у 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии — не развивается дальше»..

Она подчеркнула, что не нужно сразу впадать в панику, если выявили позитивный тест на COVID-19.

«Вполне вероятно, вы попадёте в эти 80%. Но всё-таки есть от 10 до 30% случаев, когда заболевание переходит во вторую фазу. В первой фазе пациенты из групп риска должны просто наблюдаться. Они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни, питание, и хочу подчеркнуть, никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди и сами любят принимать, и иногда коллеги назначают. Никаких антибактериальных или гормональных средств пациенту на этой стадии не требуется», — подчеркнула Голубовская.

По её мнению, самая тяжёлая фаза развития болезни начинается со второй недели.

«Надо понимать, поражение лёгких – это вирусиндуцированное иммунное поражение, и всё наше лечение на этой стадии направлено на сдерживание этого «шторма» иммунной системы против своего же организма. Очень своеобразное заболевание. И длится эта фаза неделю, две, иногда три. Заболевание очень и очень длительное. И в этой фазе мы уже применяем все методы лечения, определённые в наших нормативных документах. Эти больные, тем более тяжёлые, находятся в стационаре», — рассказала инфекционист.

Дальше, по её словам, болезнь переходит в следующую стадию – так называемый постковидный синдром.

«Пациентам тоже нужно находиться под каким-то наблюдением, согласно нашим нормативным документам, они могут до месяца находиться на больничном после перенесённой коронавирусной инфекции», — объяснила Голубовская.

Она напомнила, что коронавирусное заболевание быстро не проходит, уточнив, что молодые люди и дети чаще легко переносят это заболевание, но являются основным источником инфекции.

Как сообщала Одесса News, ещё в июле опасалась возможного роста заболеваемости и, в частности, в Одессе из-за наплыва людей в курортный сезон.