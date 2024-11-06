Одесса — единственный город в Украине, где вакцинируют от вируса папилломы

Одесса – единственный город в Украине, где против вируса папилломы человека безвозмездно вакцинируют детей, как девочек, так и мальчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что в Одессе продолжается реализация инновационной программы вакцинации детей против вируса папилломы человека (ВПЧ) на средства городского бюджета.

«Эта прививка эффективно предотвращает онкологические и другие заболевания репродуктивной системы. С октября 2023 года уже вакцинировано 1590 детей в возрасте 9-14 лет, из них 858 детей получили полный курс прививок двумя дозами вакцины», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что для прививок используется вакцина Гардасил.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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