Три четверти украинцев считают, что в стране вовсе или в основном нет реального равенства граждан перед законом, и только 16% – что она в основном или полностью существует.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года.

По данным социологов, как и во время предыдущих опросов, чаще всего граждане Украины отвечают, что «социально-экономическая политика власти направлена, прежде всего, на поддержание крупного капитала (богатых, олигархов). Лишь 13% считают, что она направлена ​​на поддержку малообеспеченных и нетрудоспособных (низшего класса, бедных), только 10% – что она направлена ​​на формирование и поддержку среднего класса.

«75% опрошенных считают, что в Украине совсем или в основном не существует реального равенства граждан перед законом, и только 16% – что оно в основном или полностью существует», – говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, чем именно, в их понимании, есть помощь государства в повышении уровня жизни граждан в первую очередь, респонденты чаще всего называют установление такого уровня зарплат, когда каждый работающий сможет удерживать себя и свою семью на достойном материальном уровне (38%).

Как отметили в Центре Разумкова, по сравнению с 2002 годом возросла (с 16% до 30%) доля тех, кто считает, что эта помощь заключается в субсидиях, льготах, социальных выплатах малообеспеченным гражданам, с созданием условий для свободного предпринимательства, прежде всего – малого и среднего бизнеса (с 5% до 8%).

Опрос проводился методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой , Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Одесса News информировала, что абсолютное большинство украинцев – 81% — продолжают верить, что Украина способна добиться успеха в войне с РФ, если Запад будет должным образом поддерживать её.

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