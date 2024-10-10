Соцопрос: более 80% украинцев верят, что страна добьётся успеха в войне

Абсолютное большинство украинцев – 81% — продолжают верить, что Украина способна добиться успеха, если Запад будет должным образом поддерживать её.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 сентября по 3 октября 2024 года.

«Украинцы полностью осознают важность западной поддержки для возможности оказывать эффективное сопротивление российской агрессии. При этом с самого начала полномасштабного вторжения украинцы рассматривали его как совместное противостояние союзников Украины и Запада против агрессора России», – говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года 80% украинцев считали успехи украинской армии как совместное достижение Украины и Запада. В этом же опросе 73% выражали уверенность, что Запад хочет, чтобы Украина завершила войну на приемлемых условиях.

В феврале 2023 года 81% украинцев считали, что сотрудничество Украины и Запада по отражению российской агрессии – это «win-win» ситуация, когда в выигрыше и сама Украина, и также Запад.

В настоящее время абсолютное большинство украинцев – 81% – продолжают верить, что Украина способна добиться успеха, если Запад будет должным образом поддерживать. Считают, что Россия безнадёжно сильна – 14% (в декабре 2023 года было 7%). Еще 6% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

Во всех регионах большинство – от 67% на востоке до 87% на западе – верят, что Украина способна добиться успеха в войне. В то же время между декабрём 2023-го и сентябрём 2024-го во всех регионах, кроме западного, стало меньше тех, кто верит в возможность успеха. В частности, наибольшее снижение наблюдается на востоке, где в декабре 2023 года 79% верили в возможность достижения успеха, а сейчас – 67% (в то же время на востоке уже 24% считают, что Россия слишком сильна).

В сентябре 2022 года только 15% украинцев разделяли нарратив, что Запад устал от Украины и хочет несправедливого мира для Украины. В 2023 году начали расти критические настроения и в декабре 2023 года уже 30% говорили об усталости. К февралю 2024 г. показатель вырос до 44%, а к сентябрю снизился до 38%.

Опрос общественного мнения «Омнибус» проводился методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. Было опрошено 989 респондентов.

Как сообщала Одесса News, по результатам опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, в августе 2024 года большинство граждан Украины, живущих на подконтрольной украинским властям территории, выразили желание и дальше жить в Украине.

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