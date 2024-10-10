В столице Хорватии Зеленский подписал договор о безопасности на 10 лет

В столице Хорватии Дубровнике 9 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между двумя странами.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Хорватия помогает Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Общая сумма пособия с февраля 2022 года – около 300 млн евро, в том числе 11 оборонных пакетов.

10-летним соглашением Хорватия закрепляет свои обязательства поддерживать Украину в победе в войне, сотрудничать оборонно-промышленными комплексами двух стран, изучать возможности укрепления взаимодействия в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности и обмениваться разведывательными данными.

«Отдельный блок касается поддержки гуманитарного разминирования. На это направление Хорватия уже выделила более 10 млн. евро и продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями. Речь идёт также о сферах противоминной деятельности, уходе за ветеранами и судебном преследовании за тяжкие преступления, ведь у Хорватии есть свой опыт, связанный с войной», — говорится в сообщении.

Также в соглашении содержатся пункты, касающиеся помощи в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах.

Кроме того, Хорватия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причинённого агрессией, и будет оказывать санкционное давление.

Хорватия поддерживает Украину на пути к ЕС и НАТО и обязуется и дальше прилагать усилия для реализации Формулы мира, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

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