В ночь на 10 октября  в украинском небе сбит 41 вражеский беспилотник

С 19.00 9 октября до 10.00 10 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами разных типов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника: 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (район пусков – временно оккупированная территория Крыма); 1 управляемая авиационная ракета Х-31П и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма); 3 зенитных управляемых ракеты С-300 (из оккупированного Донбасса); 62 ударных БпЛА (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Курск РФ).

«Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БпЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ.

Информация уточняется. По состоянию на 11:00 боевая работа продолжалась.

Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге. В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской областях и Донбассе.

Одесса News информировала, что 9 октября страна-агрессор Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Черноморска Одесской области, в результате чего погибло 7 человек, повреждено гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз Shui Spirit.

Инфографика: ВС ВСУ

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