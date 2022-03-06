Советник главы Офиса Президента призвал к гуманному обращению с военнопленными

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.

Видео с обращением размещено на странице Арестовича в Facebook 5 марта.

«Сегодня очень много сбили российских самолётов и лётчиков. Традиционно ненависть к ним понятна, потому что они бомбят мирные города, гибнут мирные жители, дети и так далее. Но мы – европейская армия европейского государства. Категорически запрещаются варварское обращение с пленными, издевательства, залихватские допросы и прочее, «мы будем головы резать, яйца» и так далее. Объясняю почему. Во-первых, потому, что это нас расчеловечивает. На войне очень важно удерживать правильное состояние сознания. Мы – воины света, мы – не фашисты. Не уподобляйтесь сатане, ибо это означает проиграть сатане», – сказал Арестович.

Он добавил, что международные партнёры Украины «крайне негативно» реагируют на такие факты.

«Только Женевская конвенция», – заявил советник.

По словам Арестовича, негуманное отношение к пленным также может лишить Украину поддержки западных партнёров.

«Максимум что вы можете спросить, согласно Женевской конвенции, – это номер воинской части, его имя-фамилию, и на этом всё. Дальше только специальные органы ведут дознание. Поэтому не надо. И тем более не надо видосиков, где слышны крики «да мы сейчас расстреляем, да мы яйца отрежем, да убейте» и так далее. Имейте совесть. Давайте оставаться людьми и не подставляйте ни себя, ни страну, ни государство. Помните, что в Украине работает прокуратура, и военные преступления – обвинение, которое может быть предъявлено и Украине. Нам не нужно оказаться в этой позиции. Давайте оставаться людьми и европейской армией, которая ведёт европейскую войну… Они могут совершить ещё миллион преступлений, но мы не должны их совершать», – заявил советник.



Как сообщала Одесса News, третий раунд переговоров между Украиной и Россией пройдёт 7 марта.

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