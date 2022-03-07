По Тузлам нанесён ракетный удар с моря

Одесская область подверглась ракетному удару с моря в районе населённого пункта Тузлы Белгород-Днестровского района.

Об этом этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«К сожалению, не очень спокойна ночь и информация о том, что враг с моря нанёс ракетный удар в районе населённого пункта Тузлы», — сказал спикер ООВА.

Сергей Братчук отметил, что по другим населённым пунктам, находящимся рядом, информация уточняется.

Спикер также сказал, что по данным на нынешний момент, пострадавших нет.

«Враг будет всё равно наказан, ибо существует суд людской и Божий», — подчеркнул Братчук.

Как сообщала Одесса News, российская авиация 5 марта нанесла ракетный удар по пгт Великодолинское Одесского района.

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