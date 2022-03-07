«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный рейс из Одессы на 7 марта

АО «Укрзализныця» обнародовало график дополнительных эвакуационных рейсов на понедельник 7 марта.

В сообщении пресс-службы компании в Теlegram, в частности, указано, что 7 марта в 22:30 отправится поезд №938/937 Одесса–Ужгород.

Укрзализныця назначила на 7 марта международные эвакуационные рейсы:

05:27 — № 7605/7606 Львов – Пшемысль;

07:10 — № 35/36 Львов – Пшемысль;

08:52 — № 7607/7608 Львов – Пшемысль;

09:30 — № 7614/7615 Львов – Хелм;

10:30 — № 908/907 Днипро – Хелм;

11:00 — № 902/901 Запорожье – Хелм;

12:12 — № 7609/7610 Львов – Пшемысль;

13.20 – № 956 Львов – Хрубешув отправлением;

14:00 — № 7616/7617 Львов – Хелм;

15:40 — № 7611/7612 Львов – Пшемысль;

19:13 – № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм);

19:55 — № 7601/7602 Львов – Пшемысль;

20:30 — № 7618/7619 Львов – Хелм;

23:00 — № 904/905 Запорожье – Хелм;

23:55 — № 7620/7621 Львов – Хелм;

17:00 — № 905/906 Харьков – Хелм;

19:13 – № 67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм;

19:55 – № 7601/7602 Львов – Пшемысль.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.

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