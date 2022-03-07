«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный рейс из Одессы на 7 марта

АО «Укрзализныця» обнародовало график дополнительных эвакуационных рейсов на понедельник 7 марта.
В сообщении пресс-службы компании в Теlegram, в частности, указано, что 7 марта в 22:30 отправится поезд №938/937 Одесса–Ужгород.
Укрзализныця назначила на 7 марта международные эвакуационные рейсы:
- 05:27 — № 7605/7606 Львов – Пшемысль;
- 07:10 — № 35/36 Львов – Пшемысль;
- 08:52 — № 7607/7608 Львов – Пшемысль;
- 09:30 — № 7614/7615 Львов – Хелм;
- 10:30 — № 908/907 Днипро – Хелм;
- 11:00 — № 902/901 Запорожье – Хелм;
- 12:12 — № 7609/7610 Львов – Пшемысль;
- 13.20 – № 956 Львов – Хрубешув отправлением;
- 14:00 — № 7616/7617 Львов – Хелм;
- 15:40 — № 7611/7612 Львов – Пшемысль;
- 19:13 – № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм);
- 19:55 — № 7601/7602 Львов – Пшемысль;
- 20:30 — № 7618/7619 Львов – Хелм;
- 23:00 — № 904/905 Запорожье – Хелм;
- 23:55 — № 7620/7621 Львов – Хелм;
- 17:00 — № 905/906 Харьков – Хелм;
- 19:13 – № 67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм;
- 19:55 – № 7601/7602 Львов – Пшемысль.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.
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