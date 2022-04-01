ГБР начало национализацию российского металла в портах Одесской области

Государственное бюро расследований выявило и инициировало национализацию имущества, принадлежавшего российским предпринимателям, в частности, металла на 93 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передаёт Одесса News.

«Работники ГБР, во время проведения оперативных мероприятий, выявили и изъяли на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, которое транзитом следовало через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн. В настоящее время ГБР обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать её на нужды Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям ГБР, на нужды армии уже было передано имущество агрессора на миллионы долларов, в том числе — топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другая продукция, которая может использоваться нашей армией в борьбе с российскими военными.

«Активная работа Бюро продолжается — имущество оккупанта будет служить для его уничтожения», — отметили в ГБР.

Как сообщала Одесса News, Кабмин распорядился предусмотреть компенсацию из резервного фонда государственного бюджета для некоторых категорий владельцев и/или операторов морских и речных перевозок в акватории Дунайского региона.

Фото: ГБР

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