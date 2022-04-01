В Одессе открылся сезон фонтанов

1 апреля в Одессе, по традиции, день запуска фонтанов.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета, благодаря мужеству наших военных и добросовестному труду коммунальщиков, в Одессе спокойно и чисто, функционирует общественный транспорт, выполняется подвоз продуктов и всего необходимого.

Поэтому работники Коммунального предприятия «Сервисный центр» смогли начать запуск одесских фонтанов, который будет проходить постепенно в течение апреля.

Сегодня открыт фонтан на Соборной площади и ещё четыре на других локациях.

Как сообщала Одесса News, 1 апреля с 12.00 перед зданием железнодорожного вокзала в Одессе началась военная «Юморина-Джавелина».

Фото: Оdessa Online

Видео: «Одесса»

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