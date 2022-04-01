В Одессе началась военная «Юморина-Джавелина»

1 апреля с 12.00 перед зданием железнодорожного вокзала началась военная «Юморина-Джавелина».

Как передаёт корреспондент Одесса News, до 16 часов в рамках Юморины будет проходить благотворительный онлайн-марафон в поддержку Вооружённых Сил Украины.

В марафоне принимают участие одесситы: группа «Пожарный кран», Анастасия Букина, Борис Барский, артисты театра Музкомедии, группа «Мануфактура», директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Также запланировано, что на связь выйдут Настя Каменских, Юрий Великий, Pianoбой, Андрей Войников и Артём Пивоваров.

Хедлайнеры Юморины заслуженный артист Украины Олег Скрипка и Коля Серга.



Ведётся прямая трансляция марафона на официальном сайте Одесского городского совета, ютуб-каналах Одесского горсовета «Думская, 1» и «Odesa ONLINE», а также на официальном телеграмм-канале Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

На привокзальной площади появилась полноразмерная копия танка «На испуг». Такой лёгкий танк (бронетрактор) НИ-1 («На испуг», «Январец», «одесский танк») выпускался одесскими предприятиями во время осады города летом-осенью 1941 года. У тракторов срезалась верхняя часть, после чего их закрывали броневыми (а иногда и просто стальными) листами. На машины устанавливались лёгкие орудия или пулемёты в поворачивающихся башнях. До наших дней не сохранилось ни одного экземпляра. «Чудо» одесской военной техники сразу же привлекло внимание многочисленных зрителей. Зрителям продемонстрировали шуточный флешмоб «Чемодан-вокзал-Россия»: артисты показали сценку, в ходе которой украинки выгнали «русского Ваню». Для одесситов выступили музыканты. Фото: Оdessa Online, Думская Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod