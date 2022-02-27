Сергей Гриневецкий обратился к одесситам

Сергей Гриневецкий, начальник Одесской областной военной администрации, выступил утром на заседании оперативного штаба Одесской военной администрации.

Текст выступления опубликован на сайте ООВА:

«Доброе утро, уважаемые одесситы и жители Одесской области! Сегодня в календаре 27 февраля 2022 года. Открываем очередное заседание оперативного штаба Одесской областной военной администрации.

Четвёртые сутки на территории Украины идёт война с Российской Федерацией. И так случилось, что именно сегодня, 27 февраля, исполняется 90 лет со дня образования Одесской области! Поэтому, несмотря на сложные обстоятельства, поздравляю вас, уважаемые земляки, с днём ​​рождения нашей Одесщины.

В настоящее время Вооружённые силы, пограничники, Национальная гвардия, Нацполиция, вместе с силами Территориальной обороны продолжают защищать нашу родную землю!

Хочу проинформировать Вас, что вчера я дважды разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалеё. Мы обсудили важные вопросы обеспечения жизнедеятельности и защиты региона.

Также я провёл совещание с руководством Одесского припортового завода как объекта с повышенной техногенной опасностью. Заслушав доклад директора предприятия, дал срочные поручения обеспечить Одесский припортовый завод всем необходимым для усиления защиты объекта, чтобы укрепить уровень готовности предприятия к чрезвычайной ситуации в условиях военных действий.

На территории города и области продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы. В городе Раздельная Одесской области совместная группа пограничников, нацполиции и представителей терробороны обнаружила диверсионно-разведывательную группу: задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается. Поиск остальных диверсантов продолжается. В микроавтобусе обнаружены оружие (в том числе автоматы и гранатометы), боеприпасы, мины и взрывчатка.

В Одессе во время задержки одной из диверсионно-разведывательных групп ранен начальник регионального управления сил территориальной обороны «Юг» ВСУ Станислав Ярмол, который сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

В субботу, 26 февраля, во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российские военные корабли захватили и удерживают украинское спасательное судно «Сапфир». Связь с судном потеряна. Действия военных кораблей России являются прямым нарушением норм Международного морского права и международных конвенций безопасности мореплавания. Ведь судно «Сапфир» было отправлено на остров Змеиный с гуманитарной миссией забрать уцелевших воинов Вооружённых сил Украины и, возможно, погибших.

В течение прошедшего дня и ночи военные продолжали фиксировать пролёты дронов вдоль границ Одесской области, как со стороны Приднестровской Республики, так и в разных районах побережья Чёрного моря.

По предварительной информации Главного управления ГСЧС в Болградском районе, за пределами города Арциз, сегодня, 27 февраля, в 06:37 был произведён ракетный обстрел локационной части А-1913. Системой противовоздушной оброны уничтожена одна из четырёх ракет. Три ракеты попали в здание столовой. Погибших и пострадавших нет.

В городе и области продолжается выполнение плановых мероприятий мобилизационного развёртывания, в частности, формирование территориальной обороны и корпуса резерва. Во всех районах продолжается развёртывание блокпостов и усилена работа правоохранителей.

В регионе устойчивое энерго- и водоснабжение, бесперебойно функционирующие торговые сети, стабильные поставки продовольствия первой необходимости.

Одесская областная военная администрация контролирует ситуацию круглосуточно. Так что ещё раз обращаюсь к Вам, уважаемые земляки, с просьбой быть осторожными и сдержанными, не паникуйте и сохраняйте спокойствие!».

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