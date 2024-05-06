Морской дрон ГУР МО Украины уничтожил в Крыму скоростной катер оккупантов

Главное управление разведки Минобороны Украины провело во временно оккупированном Крыму операцию, в результате которой был уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

Об этом утром 6 мая в Telegram сообщил пресс-центр ГУР.

В ходе операции подразделение ГУР «Group 13» использовало ударный морской дрон Magura V5.

В ГУР подчеркнули, что успешная миссия в бухте Узкая стала возможной при содействии платформы United 24.

«Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма», – говорится в сообщении.

В ГУР также добавили, что с помощью дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли «Цезарь Куников», «Ивановец», «Сергей Котов», «Акула» и «Серна», а также повреждён «Иван Хурс».

Скриншот: ГУР МО/YouTube

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