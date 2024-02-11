Ночью в небе над Одесской областью сбито 4 ударных вражеских дрона

Ночью 11 февраля в операционной зоне Сил обороны юга Украины враг совершил очередную массированную дроновую атаку.

Напряженная работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов. Приоритетом врага снова была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.

Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Предварительно известно об одном раненом гражданском.

Результатом боевой работы стали сбитые дроны-камикадзе типа «Shahed-131/136»: 18 — на Николаевщине, 4 — в Одесской и по 1 — в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

Всего же над Украиной сбито 40 из 45 прилетевших из Балаклавы и мыса Чауда (Крым). БпЛА типа «Shahed-136/131» были уничтожены также в пределах Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской областей, — сообщают в Командовании ВС ВСУ.

Одесса News информировала о последствиях предыдущей дроновой атаки врага на Одесскую область, произошедшей 10 февраля.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy