В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Плотный, светлая ему память

В Лиманской территориальной громаде 12 сентября провели в последний путь Олега Плотного — своего земляка из села Заречное.

37-летний Олег без колебаний пошёл защищать Родину. Выполняя боевые задания в Херсонской области, 5 сентября Олег погиб, — сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

«Русская орда забрала у дочерей отца, у жены – мужа, у брата – брата», — говорится в сообщении.

Провожали Олега Плотного в последний путь родные, друзья, жители общины, военные, представители власти, духовенства.

Похоронили Героя на местном кладбище в селе Заречное под залп почётного караула.

Как сообщала Одесса News, в селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области односельчане простились с матросом Романом Банаром, погибшим 4 сентября во время наступательных действий по освобождению оккупированных территорий от российских захватчиков в районе населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Fscebook

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