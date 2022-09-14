Юг Украины: за сутки ВСУ уничтожили два бомбардировщика, вертолёт, пять танков

ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям. Силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожен бомбардировщик Су-24М и вертолёт Ми-8 оккупантов», — отметили военные.

Сообщается также, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач.

В частности, наши воины поразили 3 района сосредоточения вражеских сил и средств в Меловом и Дудчанах и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне. В очередной раз откорректированы огнём попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он в настоящее время — непроездной. Также поражена метким огневым ударом понтонная переправа в Дарьевке, её дальнейшее использование невозможно.

В результате атак украинских военных на юге за прошедшие сутки Россия также потеряла:

121 солдата;

5 танков;

9 других бронированных машин;

3 гаубицы «Мста-Б»;

2 САУ «Гвоздика»;

2 ОДДС «Панцирь-С1»;

командно-штабную машину;

станцию радиоэлектронной борьбы;

4 склада с боеприпасами.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на Южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 300 огневых задач, уничтожили 59 захватчиков и около 20 единиц вражеской техники.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным «Бродяга»

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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