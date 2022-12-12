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  4. В Одесской области подразделения ВМС ВСУ успешно ликвидировали дрейфующую мину

В Одесской области подразделения ВМС ВСУ успешно ликвидировали дрейфующую мину

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В Одесской области подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины успешно ликвидировали очередную дрейфующую мину.

Об этом ВМС ВСУ 11 декабря сообщили в Facebook.

«Силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина у побережья Одесчины. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-Морских Cил Вооружённых Сил Украины», — отметили в ВМС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в Одесской области контролированно уничтожена якорная мина.

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