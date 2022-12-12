Шмыгаль: В результате российских атак в Украине повреждены все ТЭС и ГЭС

В результате восьми волн ракетных российских атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Кроме того, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтных сетей.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

«В энергосистеме Украины остаётся существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», – отметил глава Кабинета Министров.

Он добавил, что правительство поручило Министерству энергетики Украины определить и представить на рассмотрение чёткие приоритеты включения электроснабжения.

Шмыгаль уточнил, что первый приоритет – критическая инфраструктура и больницы, второй приоритет – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса, третий приоритет – бизнес, изготовляющий критически важные для страны товары и продукты, четвёртый приоритет – жилищный сектор.

Как сообщала Одесса News, Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон на восстановление повреждённой в результате российских ракетных ударов энерго- и другой инфраструктуры в Украине.

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