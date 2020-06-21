Кому в воскресенье, 21 июня, «Одессаоблэнерго» отключит свет

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 21 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Андреевского улица: 8, 16
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Апрельская: 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 33/1
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Балковская: 199
|8:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Богуна улица: 6А, 12/2
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Вильямса Академика переулок: 44, 50, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 62/1, 62/2, 502, 541, 542, 543
|1:07
21 июня
|1:23
21 июня
|Авария
|Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Гастелло: 9, 9А, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 20б, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25А, 25-В, 26, 27, 28, 28А, 29, 29-А, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 55
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Глушко Академика: 5б, 5в, 11/1, 11/2, 11б, 11в
|1:07
21 июня
|1:23
21 июня
|Авария
|Головковская: 62
|8:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Западный 2-й переулок: 2, 226
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Известковая улица: 77, 81
|1:03
21 июня
|17:00
21 июня
|Авария
|Известковая улица: 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69А, 73, 75, 77, 81
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Известковый поселок: 17, 22, 28, 32А, 34, 34А
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Известковый 2-й переулок: 3, 4-6
|1:03
21 июня
|17:00
21 июня
|Авария
|Известковый 2-й переулок: 3, 4-6
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Известковый 3-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23
|1:03
21 июня
|17:00
21 июня
|Авария
|Известковый 3-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Клименко: 25, 33в, 44
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Кострова: 30, 34, 37-А
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Кордонная: 27а, 29Б, 31, 44А, 48, 54, 54а, 60/1, 64, 68, 68А, 68Г, 70, 70А, 74
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Корнюшина: 1А, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Косяченко улица: 2-А, 7, 9, 9Б, 10, 12, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 54/2, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Ковровый переулок: 5, 7, 9
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Королёва Академика: 43/1, 43А, 45/3, 49, 51, 53, 55, 59
|1:07
21 июня
|1:23
21 июня
|Авария
|Куликовский 2-й переулок: 3А
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 172, 172а, 174, 174/1, 176, 176/1, 178, 178/1
|1:07
21 июня
|1:23
21 июня
|Авария
|Материальный переулок: 1А, 5, 5-2, 8, 9, 11, 11Б, 12
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Мельницкая: 3
|8:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Михайловская: 21, 23, 31, 33, 35
|8:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Минская улица: 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Никитина: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
|1:03
21 июня
|17:00
21 июня
|Авария
|Никитина: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Николаевская дорога: 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221
|0:36
21 июня
|1:08
21 июня
|Авария
|Платанова: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12А, 13А, 13Б, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24в, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 30Г, 32, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 34, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45Б, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55Б, 56, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79в, 80, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 93б, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126, 321
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Пригородная 4-я улица: 97, 97А, 99
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Путевая улица: 44, 44А, 46, 48
|8:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Радостная: 114, 116
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Рихтера Святослава: 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Сельская: 29, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 37Б, 38, 38А, 39, 40, 40/а, 40А, 42, 44
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Сиреневый проезд: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Сиреневый переулок: 2/2
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Сиреневый 1-й переулок: 1, 1/1, 1-В, 2, 3, 3/1, 4, 4/2А, 5, 6
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Сиреневый 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Слободской спуск: 18, 18и, 27Б, 29, 30
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Степная: 43
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Степная 2-я улица: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 10б, 11, 11А, 12а, 12Б, 12В, 13, 13А, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 27А, 28, 28А, 28б, 29, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52А, 54
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Степная 3-я улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22-а/1, 22А, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55, 56, 56А, 56Б, 56Б/1, 57, 58, 58А, 58Б, 58Г, 59, 59А, 59-Б, 60, 60А, 60Б, 61, 61А, 61Б, 61Г, 62, 62/2, 62А, 62Б, 63, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 64, 64а, 64А, 64Б, 65, 65А, 65Б, 66, 66А, 66Б, 67, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 68, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 71в, 73
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Степная 4-я улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Степана Разина улица: 66, 68, 68а, 70
|8:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Ступенчатый переулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 9-1, 9-2, 9-3, 10, 11, 11-1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21-2, 23, 25, 27
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Ступенчатый 3-й переулок: 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37
|1:03
21 июня
|17:00
21 июня
|Авария
|Ступенчатый 3-й переулок: 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Ступенчатый 4-й переулок: 1, 29, 30, 30А, 31, 32
|1:03
21 июня
|17:00
21 июня
|Авария
|Ступенчатый 4-й переулок: 1, 29, 30, 30А, 31, 32
|1:03
21 июня
|5:21
21 июня
|Авария
|Степная 7-я улица (Кострова): 30, 30А, 30Б, 32, 34, 36, 36А, 36Б, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 44-Д, 45, 47, 49
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Степная 1-я улица (Кордонная): 25, 25А, 26а, 27, 29, 29А, 29Б, 29в, 29г, 40А, 44, 44б, 46, 50, 52, 56, 58, 58А, 62, 64, 68, 68А, 68Б, 68В, 70, 70Б, 72, 72А, 74
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Татьяны Тесс: 3а, 8, 11-А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Туристическая улица: 8а, 8б, 14, 15
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Цветочная: 14/1, 14/18
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан.
|Цветочная улица (Малиновский р-н): 15, 17
|10:00
21 июня
|17:00
21 июня
|Заплан