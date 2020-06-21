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  3. Кому в воскресенье, 21 июня, «Одессаоблэнерго» отключит свет

Кому в воскресенье, 21 июня, «Одессаоблэнерго» отключит свет

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В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 21 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Андреевского улица:  8, 16 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Апрельская:  20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 33/1 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Балковская:  199 8:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Богуна улица:  6А, 12/2 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Вильямса Академика переулок:  44, 50, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 62/1, 62/2, 502, 541, 542, 543 1:07
21 июня		 1:23
21 июня		 Авария
Восточный 2-й переулок:  1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Гастелло:  9, 9А, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 20б, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25А, 25-В, 26, 27, 28, 28А, 29, 29-А, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 55 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Глушко Академика:  5б, 5в, 11/1, 11/2, 11б, 11в 1:07
21 июня		 1:23
21 июня		 Авария
Головковская:  62 8:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Западный 2-й переулок:  2, 226 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Известковая улица:  77, 81 1:03
21 июня		 17:00
21 июня		 Авария
Известковая улица:  49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69А, 73, 75, 77, 81 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Известковый поселок:  17, 22, 28, 32А, 34, 34А 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Известковый 2-й переулок:  3, 4-6 1:03
21 июня		 17:00
21 июня		 Авария
Известковый 2-й переулок:  3, 4-6 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Известковый 3-й переулок:  1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 1:03
21 июня		 17:00
21 июня		 Авария
Известковый 3-й переулок:  1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Клименко:  25, 33в, 44 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Кострова:  30, 34, 37-А 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Кордонная:  27а, 29Б, 31, 44А, 48, 54, 54а, 60/1, 64, 68, 68А, 68Г, 70, 70А, 74 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Корнюшина:  1А, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Косяченко улица:  2-А, 7, 9, 9Б, 10, 12, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 54/2, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Ковровый переулок:  5, 7, 9 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Королёва Академика:  43/1, 43А, 45/3, 49, 51, 53, 55, 59 1:07
21 июня		 1:23
21 июня		 Авария
Куликовский 2-й переулок:  3А 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  172, 172а, 174, 174/1, 176, 176/1, 178, 178/1 1:07
21 июня		 1:23
21 июня		 Авария
Материальный переулок:  1А, 5, 5-2, 8, 9, 11, 11Б, 12 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Мельницкая:  3 8:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Михайловская:  21, 23, 31, 33, 35 8:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Минская улица:  30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Никитина:  73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 1:03
21 июня		 17:00
21 июня		 Авария
Никитина:  73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Николаевская дорога:  130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221 0:36
21 июня		 1:08
21 июня		 Авария
Платанова:  1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12А, 13А, 13Б, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24в, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 30Г, 32, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 34, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45Б, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55Б, 56, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79в, 80, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 93б, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126, 321 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Пригородная 4-я улица:  97, 97А, 99 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Путевая улица:  44, 44А, 46, 48 8:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Радостная:  114, 116 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Рихтера Святослава:  92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Сельская:  29, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 37Б, 38, 38А, 39, 40, 40/а, 40А, 42, 44 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Сиреневый проезд:  1, 2, 3, 4, 5, 6 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Сиреневый переулок:  2/2 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Сиреневый 1-й переулок:  1, 1/1, 1-В, 2, 3, 3/1, 4, 4/2А, 5, 6 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Сиреневый 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Слободской спуск:  18, 18и, 27Б, 29, 30 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Степная:  43 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Степная 2-я улица:  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 10б, 11, 11А, 12а, 12Б, 12В, 13, 13А, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 27А, 28, 28А, 28б, 29, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52А, 54 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Степная 3-я улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22-а/1, 22А, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55, 56, 56А, 56Б, 56Б/1, 57, 58, 58А, 58Б, 58Г, 59, 59А, 59-Б, 60, 60А, 60Б, 61, 61А, 61Б, 61Г, 62, 62/2, 62А, 62Б, 63, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 64, 64а, 64А, 64Б, 65, 65А, 65Б, 66, 66А, 66Б, 67, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 68, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 71в, 73 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Степная 4-я улица:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Степана Разина улица:  66, 68, 68а, 70 8:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Ступенчатый переулок:  1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 9-1, 9-2, 9-3, 10, 11, 11-1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21-2, 23, 25, 27 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Ступенчатый 3-й переулок:  4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 1:03
21 июня		 17:00
21 июня		 Авария
Ступенчатый 3-й переулок:  4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Ступенчатый 4-й переулок:  1, 29, 30, 30А, 31, 32 1:03
21 июня		 17:00
21 июня		 Авария
Ступенчатый 4-й переулок:  1, 29, 30, 30А, 31, 32 1:03
21 июня		 5:21
21 июня		 Авария
Степная 7-я улица (Кострова):  30, 30А, 30Б, 32, 34, 36, 36А, 36Б, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 44-Д, 45, 47, 49 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Степная 1-я улица (Кордонная):  25, 25А, 26а, 27, 29, 29А, 29Б, 29в, 29г, 40А, 44, 44б, 46, 50, 52, 56, 58, 58А, 62, 64, 68, 68А, 68Б, 68В, 70, 70Б, 72, 72А, 74 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Татьяны Тесс:  3а, 8, 11-А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Туристическая улица:  8а, 8б, 14, 15 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Цветочная:  14/1, 14/18 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан.
Цветочная улица (Малиновский р-н):  15, 17 10:00
21 июня		 17:00
21 июня		 Заплан
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