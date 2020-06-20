UkrBusTour: Лучшего в Одессе автоперевозчика просто нет

В жизни всегда есть проблемные ситуации, требующие их разрешения с помощью транспорта.

Хочется встретиться с друзьями на природе и «оттянуться» по полной программе так, чтобы не думать, что кто-то трезвыми глазами смотрит на всё происходящее, «потому что за рулём»? А как всех гостей позвать на свадьбу в загородный ресторан? А как с дома траура довезти всех желающих проститься с покойным на кладбище?

Помочь осуществить транспортные перевозки внутри Одессы и за её пределы всегда поможет компания UkrBusTour, чей автопарк оснащён транспортом повышенной комфортности с вежливыми, опытными водителями, имеющими многолетний стаж работы на туристических автобусах, полностью безопасных, потому что своевременно проходят техническое обслуживания на специализированных сервисных центрах, потому что в компании имеется соответствующее разрешение и лицензия на пассажирские перевозки.

С UkrBusTour все пассажиры наслаждаются поездкой на транспорте, так как каждый из автобусов оборудован мягкими сиденьями, телевизором, кондиционером, аудиосистемой и автономным отоплением.

Компания — не новичок в этой сфере услуг: работает на рынке уже более 10 лет. И за это время компания позаботилась о том, чтоб сделать аренду транспорта доступной услугой. Каждый желающий может воспользоваться сервисом UkrBusTour, заказать транспорт в любую точку Украины, Европы и при этом ещё и сэкономить.

Как начать сотрудничество с компанией?

Просто: зайти на ресурс компании по ссылке https://ukrbustour.od.ua/ ; выбрать подходящий вам транспорт; позвонить менеджеру по телефону, указанному на сайте; назначить время и дату пассажирской перевозки; забронировать транспорт и последний шаг — дождаться подачи транспорта.

Лучше, конечно, заказывать транспорт заранее. В автопарке есть транспорт различной вместимости: рассчитанный на 6 мест, как, например, Mercedes Vito, так и на 86 — VanHool Astromega.

Компания гарантирует каждому своему заказчику индивидуальный подход, идеальное состояние транспорта, вежливый сервис, ответственность персонала и надёжность транспорта, современное оснащение и оборудование транспорта.

В отличие от аналогичных компаний, Укрбастур ценит время своих клиентов и может гарантировать, что подача арендованного вами микроавтобуса произойдёт чётко в указанные сроки. Вам не нужно будет долго ожидать на остановке, совершать по несколько звонков, чтобы узнать, где водитель и волноваться о возможном опоздании.

Среди услуг, предоставляемых компанией, не только аренда транспорта различной вместимости, но и трансфер по Одессе и Украине, аренда служебного транспорта для доставки сотрудников с работы, обслуживание выездных мероприятий, корпоративов, экскурсии по Одессе и другим городам Украины.

Цены на услуги? Они вас приятно удивят. Достаточно зайти на сайт компании.