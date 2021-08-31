В Одессе открылся международный транспортный форум TRANS EXPO ODESA

С 31 августа по 2 сентября на Одесском морвокзале проходит международный транспортный форум TRANS EXPO ODESA-2021.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители более 250 организаций из разных стран мира: Украины, Литвы, Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Турции, Катара, Беларуси, Латвии, Эстонии, Швеции, ОАЭ, Греции, Кипра и др.

Участников форума приветствовал мэр города Геннадий Труханов.

«Одесса в очередной раз объединила представителей бизнеса, государственных организаций и всех ветвей власти, чтобы поделиться опытом, своими успехами и достижениями — каждый в своём секторе деятельности. На мой взгляд, сегодня очень важно в таком диалоге находить для себя новое, объединять усилия для реализации совместных проектов на благо наших стран и жителей», — сказал Одесский городской голова.

В рамках форума работают экспозиции, где широко представлены портовая и транспортная отрасли стран, судостроительство и судоремонт, навигационные системы и современные цифровые технологии, морской крюинг и пр.

Как сообщала Одесса News, АМПУ ищет подрядчика, который найдёт способ снизить природное заиливание подходного Днестровско-Лиманского канала, ведущего к Белгород-Днестровскому порту.

Фото: «Одесса»

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