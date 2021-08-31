В Одессе открылся международный транспортный форум TRANS EXPO ODESA

С 31 августа по 2 сентября на Одесском морвокзале проходит международный транспортный форум TRANS EXPO ODESA-2021.
Об этом сообщает официальный сайт города.
Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители более 250 организаций из разных стран мира: Украины, Литвы, Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Турции, Катара, Беларуси, Латвии, Эстонии, Швеции, ОАЭ, Греции, Кипра и др.
Участников форума приветствовал мэр города Геннадий Труханов.
«Одесса в очередной раз объединила представителей бизнеса, государственных организаций и всех ветвей власти, чтобы поделиться опытом, своими успехами и достижениями — каждый в своём секторе деятельности. На мой взгляд, сегодня очень важно в таком диалоге находить для себя новое, объединять усилия для реализации совместных проектов на благо наших стран и жителей», — сказал Одесский городской голова.
В рамках форума работают экспозиции, где широко представлены портовая и транспортная отрасли стран, судостроительство и судоремонт, навигационные системы и современные цифровые технологии, морской крюинг и пр.
Как сообщала Одесса News, АМПУ ищет подрядчика, который найдёт способ снизить природное заиливание подходного Днестровско-Лиманского канала, ведущего к Белгород-Днестровскому порту.
Фото: «Одесса»
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