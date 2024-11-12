Мэр Одессы Геннадий Труханов совершил рабочий визит в Германию: какова цель

Одесский городской голова Геннадий Труханов совершил рабочий визит в Германию, в частности, в город-побратим Одессы Регенсбург.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что вместе с мэром Регенсбурга госпожой Гертруд Мальц-Шварцфишер принял участие в открытии выставки «Историческая родина немцев в Украине и Одессе», представленной в центре ЮНЕСКО в Регенсбурге.

Выставка привезена из Одессы и представляет собой коллекцию исторических материалов, рассказывающих о жизни немецких колонистов в Одесской области с начала 19 в. и их влияние на развитие Одессы и региона в целом.

Экспозиция состоит из трёх частей – исторической, художественной и современной.

Историческую подготовил известный одесский историк, краевед, писатель Александр Сурилов.

В художественной части представлены картины маслом и акварелью одесской художницы Екатерины Романенко.

Также на выставке представлено сотрудничество между нашими городами и помощь Одессе от Регенсбурга с начала полномасштабного вторжения.

Экспозиция разработана и организована при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одессы и Департамента культуры и охраны культурного наследия города Регенсбург.

На мероприятии присутствовали историки, учёные, политические и творческие деятели и одесситы, проживающие в Германии.

Мэр Одессы выразил собравшимся слова глубокой благодарности и уважения за поддержку и помощь Одессе.

«Через несколько дней будет тысяча дней полномасштабной войны, а значит — тысяча дней нашей героической обороны и невероятной поддержки, которую Украине оказывают европейские страны. Какую Регенсбург оказывает Одессе!» – сказал Геннадий Труханов.

Он отметил, что во время войны Одесса стала вторым домом для десятков тысяч переселенцев. Как и 200 лет назад, когда на берегах Чёрного моря находили свой дом украинцы, немцы, евреи, греки, армяне, поляки и многие другие народы. Каждый внёс свою долю в развитие и культуру города, создавая уникальный колорит, который сегодня делает Одессу неповторимой.

«Германия существенно повлияла на развитие сельского хозяйства региона, а соответственно — порта и другую инфраструктуру. Мы высоко ценим этот вклад, сохраняем память о нём и продолжаем развивать наши отношения по многим направлениям. И сегодня мы здесь, в частности, чтобы поблагодарить вас, открыв интересные, а для кого-то неизвестные страницы нашей общей истории», – отметил мэр Одессы.

Одесса News информировала, что с ноября 2023 года на городские маршруты вышли автобусы, переданные Одессе от города-побратима Регенсбург (Германия).

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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