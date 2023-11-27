На маршруты выйдут автобусы, переданные Одессе от города-побратима Регенсбург

На городские маршруты выйдут автобусы, переданные Одессе от города-побратима Регенсбург (Германия).

Об этом сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Пока их 5, в ближайшее время ожидается получение ещё пяти. Эти автобусы выйдут на те маршруты, где сегодня не может работать городской электротранспорт. Это – временное решение. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее починить все поломки и вернуть на маршруты трамваи и троллейбусы» – сказал Геннадий Труханов.

Кстати, полученные авобусы – низкопольные. Чтобы воспользоваться пандусом, необходимо нажать специальную кнопку в салоне или снаружи. Также автобус оборудован специальными кнопками для оповещения водителя о необходимости остановки.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Геннадий Труханов передал военным два автомобиля — пикап и машину медицинской помощи высокой проходимости, полученные от немецкого города-побратима Регенсбурга.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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