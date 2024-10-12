Зеленский лично ознакомил с Планом победы первых лиц Италии и Германии

11 октября в Риме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Главой Совета министров Италии Джорджей Мелони и в Берлине с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, представив им План победы.

Об этом сообщается на софициальном сайте Президента Украины.

Зеленский поблагодарил Джорджи Мэлони и команду итальянского правительства за внимание к Плану, его пунктам и украинской стратегии. В ходе встречи подробно обсудили все аспекты Плана победы. Президент также рассказал о работе со всеми другими партнёрами.

«Главное – это усилить позиции Украины и отношения с нашими ближайшими партнёрами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии», – сказал он.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони договорились дальше работать на уровне команд, чтобы как можно быстрее создать условия для мира.

«Цель нашей поддержки состоит в том, чтобы поставить Украину в лучшие условия для того, чтобы она села за стол переговоров о мире. Мир, как я уже неоднократно говорила, не может означать капитуляцию, как многие трусливо предлагают», – подчеркнула Председатель Совета министров Италии.

Среди основных тем переговоров были также подготовка к заседанию Европейского совета и решения по российским активам, развитие глобальной ситуации и ближайшие политические перспективы стран-партнёров. Президент рассказал об обстановке на фронте и общей ситуации в войне, а также поблагодарил Италию за помощь, в том числе за системы ПВО. Лидеры обсудили подготовку нового пакета поддержки.

Представляя Олафу Шольцу План победы, Зеленский обсудил с ним его ключевые аспекты.

«Этот План является мостом к проведению результативного Саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть, этот План не в замену нашей мирной инициативы, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский предложил Олафу Шольцу рассмотреть возможность финансирования украинского производства дальнобойных средств. Канцлер Германии заверил, что в следующем году ФРГ продолжит военную поддержку Украины, а до конца года «мы при поддержке наших партнёров: Бельгии, Дании, Норвегии – поставим в Украину ещё один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро. Он также содержит ПВО – IRIS-T, Skynex, Gepard, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы», – сказал Олаф Шольц.

Одесса News информировала, что 10 октября Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы, а затем, в этот же день, в Париже — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Фото: сайт Президента Украины

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