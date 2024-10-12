Нацбанк новую оборотную памятную монету посвятил Силам логистики ВСУ

Национальный банк Украины 11 октября, в День специалистов логистического обеспечения ВСУ, ввёл в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооружённых Сил Украины».

Об этом сообщает НБУ.

Представили её заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан и заместитель командующего Сил логистики ВСУ полковник Сергей Артамощенко.

Новая монета продолжает серию «Вооружённые Силы Украины» и посвящается военным логистам, которые создают крепкий тыл для украинских воинов и обеспечивают бесперебойность поставок всего необходимого для защитников и защитниц Украины.

Памятная монета имеет номинал 10 гривен, изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

На нём в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи: «СТАЛЬНАЯ МОЩЬ, НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВОЛЯ!» и «СИЛЫ ЛОГИСТИКИ ВОРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ».

Главным элементом композиции является изображение беретного знака Сил логистики ВСУ, в его основе – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещённые мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный вертикально. На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты.

Как и все другие оборотные монеты Украины, эта обязательна к приёму по её номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета. Принимаются такие монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража памятной монеты (500 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Сил логистики Вооруженных Сил Украины и элементов, имитирующих топографические карты дорог и фрагментов наземной местности. Тираж роликов – 20 тыс. шт. Приобрести ролик можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также у банков-дистрибюторов.

Одесса News информировала о введении Нацбанком в обращение памятной монеты «Абсолютный», посвящённую победе украинского боксёра Александра Усика, ставшего в мае 2024 года абсолютным чемпионом мира в сверхтяжёлом весе.

Фото: Нацбанк Украины

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