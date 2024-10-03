Нацбанк выпускает памятную монету «Абсолютный» в честь Александра Усика

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Абсолютный», посвящённую победе украинского боксёра Александра Усика, ставшего в мае 2024 года абсолютным чемпионом мира в сверхтяжёлом весе, объединив четыре чемпионских пояса.

Об этом сообщает Нацбанк.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с украинским боксёром Александром Усиком представили памятную монету «Абсолютный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что монета номиналом 5 гривен посвящена победе Усика, который в мае 2024 впервые за последние 25 лет стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжёлом весе.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки – «специальный анциркулейтед».

На аверсе изображён традиционный крымскотатарский орнамент, символизирующий крымские корни Усика.

На реверсе представлен стилизованный образ чемпиона на фоне монумента «Родина-мать». Внизу слева и справа от силуэта чемпиона надписи: 18.05.2024 (дата проведения боя), Абсолютный и Undisputed (титул, который завоевал спортсмен).

Тираж монеты составляет до 50 тысяч штук. Приобрести его можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибюторах.

«Название монеты — «Абсолютный» — вобрало в себя достижения и Александра Усика, и наших спортсменов, и всех украинцев, стремящихся к Победе, и больше всего — защитников и защитниц», — подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.

Как сообщала Одесса News, в канун Дня Независимости Украины в Музее истории города Киева состоялась презентация новых памятных монет «Плёнтонизм», посвящённых уникальной технике живописи гениального украинского художника современности Ивана Марчука.

Фото: Нацбанк Украины

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