Уволенный экс-глава НБУ заявил о политическом давлении и уехал из Украины

Экс-глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которому Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение в хищении, выехал из Украины.

6 октября в Facebook Шевченко озвучил свою позицию по поводу следствия и отставки.

По его словам, он почти два года испытывал политическое давление, которое усилилось накануне решения подать в отставку.

Экс-глава НБУ написал, что объявление о подозрении детективами НАБУ стало для него неожиданностью.

«Официально заявляю: озвученные правоохранителями «обнаруженные факты» являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений. Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждая сделка, заключённая Укргазбанком при моём руководстве, была на 100% рыночной. За более чем 28 лет своей профессиональной деятельности, я ни разу не изменил своей совести и достоинству. За время, когда я возглавлял Укргазбанк, нам с командой удалось вывести этот банк на качественно новый уровень. Мы смогли превратить «зелёное» направление в успешную финансовую модель, и стали одними из лидеров в сегменте экобанкинга», – говорится в сообщении.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров «Укргазбанка» в хищении более 200 млн грн. Среди них – и Шевченко, который возглавлял «Укргазбанк» до НБУ.

«Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года, и всё это время оно так и не расследовалось. Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак по мне. Таким образом, меня пытались – но безрезультатно – склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ», – заявил он.

Шевченко отметил, что существуют другие факторы, свидетельствующие о «внепроцессуальной природе» такого преследования. Подробностей он не сообщил, сославшись на то, что в данный момент занимается формированием правовой позиции.

При этом он уточнил, что в данный момент находится за границей. Он уехал из Украины «на лечение».

Как сообщала Одесса News, 4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко подал в отставку. Увольнение он объяснил «причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать».

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления о его увольнении. 6 октября Рада одобрила его.

В тот же день Зеленский внёс в парламент кандидатуру бывшего главы «Ощадбанка» Андрея Пышного на пост руководителя НБУ.

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