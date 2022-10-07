Испания предоставила Украине 300 тонн военных грузов

Испания предоставляет военную помощь Украине в беспрецедентных масштабах.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Укринформ.

«На сегодня мы доставили (в Украину) 300 тонн военного груза. Чтобы вы знали, это историческое, беспрецедентное для потенциала Испании усилие… Конечно, для Испании это чрезвычайное усилие, чего ещё никогда не было», — заявил премьер.

По его словам, в последних поставках Испания передала Украине системы противоракетной обороны, зимнее снаряжение, а также бронетехнику. Испания также организовала базовую подготовку солдат украинских Вооружённых сил. Доля Испании в Европейском фонде мира составляет 9 процентов или 2,5 миллиарда евро, отметил политик.

«Я думаю, что Испания солидарна с Украиной — с теми возможностями, которые мы просто имеем в нашей стране», — сказал Санчес.

Он также напомнил, что Испания приняла уже 140 тысяч украинских беженцев.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Испания отправила Украине пять транспортных самолётов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, а также медицинские средства и зимнее снаряжение.

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