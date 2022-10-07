Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области физики.

Награду получили Ален Аспе (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия). Трансляция объявления победителя велась на странице комитета в Twitter, пишет издание ГОРДОН.

На сайте Нобелевского комитета сообщается, что учёные получили награду «за эксперименты с запутанными фотонами, подтвердившие нарушение неравенства Белла, и новаторство в квантовой информатике».

Отмечается, что речь идёт об исследовании частиц в так называемом запутанном состоянии: то, что происходит с одной из частиц в паре, определяет, что происходит с другой частицей, даже если они разделены и находятся далеко друг от друга.

«Долгое время вопрос заключался в том, была ли корреляция вызвана тем, что частицы в запутанной паре содержали скрытые переменные, инструкции, которые говорят им, какой результат они должны дать в эксперименте. В 1960-х годах Джон Стюарт Белл разработал математическое неравенство, утверждающее, что при наличии скрытых переменных корреляция между результатами большого количества измерений никогда не превысит определённого значения», – сказано в релизе.

Однако в соответствии с постулатами квантовой механики определённый тип эксперимента должен был нарушить неравенство Белла, зафиксировав «более сильные корреляции, чем это было бы возможно в противном случае».

Джон Клаузер на основании идеи Белла провёл практический эксперимент, который подтверждал квантовую теорию и явно нарушал неравенство Белла. «Это означает, что квантовая механика не может быть заменена теорией, которая использует скрытые переменные», – заявили в комитете.

Аспе удалось устранить важный недостаток в эксперименте Клаузера, подтвердив его выводы. Цайлингер, в свою очередь, усовершенствовав инструменты, смог «зафиксировать явление, называемое квантовой телепортацией и позволяющее перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии».

Как сообщала Одесса News, Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября. Ранее комитет объявил лауреата Нобелевской премии в области медицины. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, совершивший ряд открытий в области эволюции человека.

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