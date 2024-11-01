В Курской области уже 8 тысяч военных КНДР

В Курской области РФ находится примерно 8 тысяч северокорейских военных, которые могут быть вовлечены в боевые действия против Украины в ближайшие дни.

Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи в Вашингтоне министров обороны и иностранных дел США и Южной Кореи, сообщает Укринформ.

«Сейчас, по нашим оценкам, в России всего находится около 10 тысяч северокорейских солдат, и по последней информации, около 8 тысяч этих военных были развёрнуты в Курской области», — заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что Соединённые Штаты пока не видели подтверждений вовлечения военных КНДР в боевые действия. «Но мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшие дни», — допустил Блинкен, сказав, что россияне проводят тренировки с северокорейскими военными, в частности, по применению артиллерии, БпЛА, основных действий пехоты, «что свидетельствует о прямых намерениях использовать эти силы в операциях на линии фронта».

Блинкен подчеркнул: если эти войска будут участвовать в боевых действиях или операциях боевой поддержки против Украины, они станут законными военными целями.

Он также подчеркнул, что одной из причин, почему Россия обратилась за помощью к КНДР, было отчаяние: «Путин бросает всё больше россиян в мясорубку, которую он сам устроил в Украине. Теперь он обращается в Северную Корею, и это явный признак слабости».

Госсекретарь США подчеркнул, что российские потери на востоке Украины составляют ежедневно около 1200 военных – больше, чем когда-либо во время войны. И сейчас Россия в первый раз за 100 лет попросила помощи иностранных войск.

Одесса News информировала, что Министр обороны США Ллойд Остин 23 октября во время общения с журналистами в Риме заявил, что Пентагон подтвердил присутствие северокорейских войск в стране-агрессоре.

«Рассматриваем участие военнослужащих Северной Кореи во вторжении России в Украину как интернационализацию войны и её выход за пределы двух государств», — подчеркнул Владимир Зеленский во время телефонного разговора 29 октября с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, предоставив тому информацию о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости от зоны боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тысяч.

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